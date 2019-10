E meno male che De Laurentiis non sa comunicare

Alena Seredova - i figli a scuola con le maglie stropicciate : «Non c’è niente di male. Stiro meno - sto più tempo con loro» : Alena Seredova e i due figli la mattina del primo giorno di scuola – ormai un mese fa. La mamma dei due ragazzi, nati dal matrimonio con Gigi Buffon, non poteva di certo immaginare che quello scatto buffo pubblicato su Instagram, in cui lei sorride ma i due ragazzi non hanno quella che si definisce una “faccia allegra”, sarebbe diventata oggetto di scandalo per una parte dei suoi follower che di quella immagine hanno notato un ...

Damascelli : Che palle gridare al sessismo! meno male che c’è la Morace : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive del caso Petrachi/offese sessiste. Ed elogia Carolina Morace che ha fortunatamente smorzato i toni. I fatti Il ds della Roma, dopo la partita di domenica contro il Cagliari, per giustificare la spinta di Kalinic a Pisacane aveva detto: “il calcio non è uno sport per signorine, altrimenti ci mettiamo il tuppino e facciamo danza classica” Le reazioni Parole che hanno scatenato dure reazioni e ...

Alena Seredova - i figli a scuola con le maglie stropicciate : «Non c'è niente di male. Stiro meno - sto più tempo con loro» : Alena Seredova ha pubblicato su Instagram una foto insieme ai figli al primo giorno di scuola - ormai un mese fa. Non poteva di certo immaginare che quello scatto buffo, in cui lei sorride ma i due...

I cinque nuovi acquisti in campo col Liverpool - e meno male che Ancelotti non era contento del mercato : Il dieci al mercato Il dieci di Carlo Ancelotti a Cristiano Giuntoli era ovviamente un dieci al mercato del Napoli. Voto che, altrettanto ovviamente, il commutatore dell’ambiente Napoli ha immediatamente in convertito o in bugia oppure in atteggiamento troppo compiacente dell’allenatore nei confronti della società. Insomma Ancelotti aziendalista – offesa gravissima da queste parti – con tutto il corollario che ben ...

Milan sconfitto dall’Udinese - Salvini non risparmia una frecciatina : meno male che c’è… l’anguria [FOTO] : Milan sconfitto dall’Udinese all’esordio in campionato: Matteo Salvini rifila una stoccata social alla sua squadra del cuore Prima di campionato da dimenticare per il Milan. Rossoneri sconfitti di misura ad Udine per 1-0, al termine di una partita giocata in maniera tutt’altro che positiva. Pioggia di critiche dai social sui rossoneri, fra le quali, immancabile, spunta quella di Matteo Salvini. Il leader della lega ha ...