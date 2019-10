Boxe | è morto Patrick Day | il pugile era in coma dopo un incontro dei superwelter

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Non ce l'ha fatta Patrick Day: il pugile americano, in coma nell'ospedale di Chicago nella categoria pesi superwelter alla Winstrust Arena di Chicago contro Charles Conwell, è morto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Day era stato trasportato in condizioni critiche in ospedale ed aveva subito nelle ore successive un intervento chirurgico al cervello, ma poi è spirato. L'atleta, che aveva appena 27 anni, si trovava in uno stato di incoscienza già sul ring ed era stato trasportato immediatamente dall'ambulanza in ospedale, ma la situazione era apparsa subito molto critica, visto che Day subito era stato attaccato anche al respiratore.

