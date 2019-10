Besate | bus carico di bambini finisce fuori strada | stanno tutti bene

Milano - un bus con bambini a bordo esce di strada a Besate : “Tutti in buone condizioni”. Areu dichiara maxiemergenza : Un pullman con a bordo numerosi bambini è uscito di strada sulla statale 527 a Besate, nel Milanese. Secondo le prime informazioni, tutti sono in buone condizioni. L’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha però dichiarato la maxiemergenza per la gravità dell’evento, visto il numero elevato di bambini coinvolti. L'articolo Milano, un bus con bambini a bordo esce di strada a Besate: “Tutti in buone condizioni”. Areu ...