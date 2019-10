ATP Stoccolma – Fognini non c’è | Tipsarevic asfalta l’azzurro in due set

ATP Stoccolma – Travaglia eliminato al secondo turno : Sugita trionfa in due set : Niente da fare per Travaglia al torneo ATP di Stoccolma: il tennista italiano eliminato al secondo turno Dopo Mager, tocca a Stefano Travaglia salutare i campi del torneo ATP di Stoccolma, dotato di un montepremi di 635.750 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Kungliga Tennishallen nella capitale della Svezia. Il tennista italiano è stato eliminato oggi al secondo turno per mano del giapponese Sugita, col punteggio di 7-6, ...

Tennis - ATP Stoccolma : Gianluca Mager lotta - ma cede in due set a Carreno Busta : Termina al secondo turno l’avventura di Gianluca Mager nel torneo ATP di Stoccolma. Il Tennista ligure è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e mezza di gioco. Resta comunque una partecipazione molto positiva quella di Mager, che è stato ripescato come lucky loser e si è tolto la soddisfazione di vincere la sua partita della carriera in un main draw ATP. Inizio di match ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Querrey batte Dimitrov - fuori anche Evans e Fritz : A Stoccolma giornata dedicata alla disputa dell’ultimo incontro di primo turno e di tre del secondo dell’ATP 250 indoor della capitale svedese. Per quanto riguarda il match di primo turno lo svedese di origini etiopi Mikael Ymer, numero 9 della classifica della NextGen e fratello minore di Elias, ha avuto la meglio in due set tirati sul portoghese Joao Sousa. Passando al secondo turno, è finito fuori lo statunitense testa di serie numero 3 dello ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : i risultati del 15 ottobre. Da applausi Gianluca Mager : Otto sfide valide per il primo turno nella seconda giornata del torneo ATP 250 di Stoccolma: sul cemento indoor svedese arriva la magnifica vittoria di Gianluca Mager, che da lucky loser rimonta e sconfigge l’iberico Pablo Andujar, superato con il punteggio di 5-7 6-1 6-1. Nelle altre sfide di giornata il serbo Filip Krajinovic supera il norvegese Casper Ruud per 6-3 7-5, mentre l’iberico Pablo Carreno Busta batte l’australiano ...

Tennis - ATP 250 Stoccolma 2019 : Gianluca Mager - da ripescato - al primo successo sul circuito maggiore. Battuto Pablo Andujar in due set : Gianluca Mager al secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma. Non è un errore, ma la realtà dei fatti di una situazione evoluta nel giro di pochissime ore: il sanremese, che aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni, prima sfrutta il forfait dell’americano Tommy Paul, che il tabellone cadetto l’aveva superato, poi rimonta e batte l’esperto spagnolo Pablo Andujar in un’ora e 40 minuti con il punteggio di 5-7 ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Stefano Travaglia supera in tre set Reilly Opelka! : Ottimo esordio di Stefano Travaglia nel primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma: sul cemento indoor svedese l’azzurro piega dopo un’ora e 54 minuti di aspra battaglia lo statunitense Reilly Opelka, numero 6 del seeding, con lo score di 7-5 4-6 6-4 ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra la wild card di casa, lo svedese Elias Ymer, ed il lucky loser nipponico Yuichi Sugita. Il primo ...

