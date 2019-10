Amore | prendi la scimmia La figlia di Giorgia Meloni disturba

Sardegna - un imprenditore romano compra l'isola di Serpentara per Amore : L'isola di Serpentara in Sardegnaha un nuovo proprietario. Si tratta dell'imprenditore romano Fabio Sbianchi, che l'ha acquisita a un'asta fallimentare e perfezionerà il rogito in ottobre, come riferisce l'Unione Sarda, specificando che si è trattato di un atto d'amore per preservare un paradiso naturale che andrà gestito in comodato col comune di Villasimius. Cos'è Serpentara e dove si ...