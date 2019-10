Siria | le truppe di Assad a Kobane I curdi | stop alle operazioni anti-Isis

Siria - truppe Assad entrano a Kobane : 20.11 Le truppe Siriane di Assad sono entrate a Kobane,città chiave sotto il controllo curdo. L'operazione rientra nell'accordo raggiunto nei giorni scorsi dalle milizie curde con Damasco per ottenere protezione di fronte all'offensiva turca nel nord-est della Siria. Insieme alle truppe Siriane, nelle città controllate dai curdi come Manbij, stanno prendendo posizione anche le forze russe, alleate di Assad.

Turchia - esercito di Erdogan verso Kobane. Le truppe Siriane si muovono : sull'orlo della guerra internazionale : La Turchia si appresta ad attaccare Kobane. Le milizie arabe filo-turche e l'esercito di Ankara stanno per sferrare l'offensiva verso la città-simbolo della resistenza curda, dopo essere entrati nel Nord della Siria a Ovest del fiume Eufrate, una zona che era già controllata dalla Turchia. Nel fratt

Siria - Pentagono : “Nessun americano ferito nell’attacco turco. Erdogan sapeva che in quell’area c’erano nostre truppe”. : “Erdogan sapeva che in quell’aera c’erano truppe americane“. È quanto ha fatto sapere Brook Dewalt, un portavoce del Pentagono commentando l’attacco messo a segno dalle forze turche impegnate nell’offensiva contro i curdi nel nord della Siria, che hanno bombardato “per sbaglio” uomini delle forze speciali americane presenti nell’area. Fortunatamente, ha sottolineato ancora il Pentagono, nessun soldato è ...

Siria - i bombardamenti turchi sono un disastro : centinaia di curdi morti - torna l'Isis - "colpite truppe Usa" : centinaia di morti in Siria per i raid e i bombardamenti dei caccia turchi nel Nord-Est del Paese, nei territori curdi. Le conseguenze dell'operazione militare voluta dal presidente Erdogan sono già devastanti: migliaia di sfollati in fuga e il risorgere delle residue forze jihadiste dell'ex Stato I

La Turchia : le nostre truppe sono entrate in Siria. Si riunisce il consiglio di sicurezza Onu : Il Segretario di Stato Americano si è dissociato dall’offensiva militare turca: gli Stati Uniti non hanno dato il via libera all’invasione. Trump: i terroristi? Nessun problema, scapperanno in Europa

Turchia-Siria - la guerra entra nel vivo. Dopo i raid aerei - le truppe turche conquistano i primi villaggi curdi : Semina morte nel Nord della Siria, ricatta l’Europa: è il flagello Erdogan. Se l’Ue ci accuserà di “occupazione” della Siria e ostacolerà la nostra “operazione” militare, “apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ai leader provinciali del suo Akp”. Prima i raid aerei, poi ...

Assalto delle truppe turche in Siria. Ora gli Usa minacciano sanzioni : L’operazione Prince Spring al secondo giorno. Raid aerei turchi anche nel nord Iraq. Obiettivo: i curdi