Siria | Erdogan Turchia non dichiarerà cessate il fuoco Usa cercano di mediare

Siria - Erdogan respinge proposta tregua : 8.25 Il presidente turco Recep Erdogan ha respinto la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco nel nord della Siria. "Ci dicono 'di dichiarare un cessate il fuoco'. Non potremo mai dichiarare un cessate il fuoco", ha detto Erdogan ai giornalisti su un volo di ritorno dall'Azerbaigian. Erdogan "non è preoccupato per le sanzioni Usa" seguite all'offensiva in Siria e ha aggiunto che l'ingresso delle truppe Siriane a Manbij "non è un ...

CAOS Siria/ "Erdogan vuole rifare il califfato - solo Assad può fermarlo" : Grazie alla mediazione russa, i curdi hanno trovato un accordo con la SIRIA per difendersi dall'invasione turca, il quadro della situazione

Siria - guerra Turchia-curdi/ Germania "no sanzioni a Erdogan" : Assad riprende Manbij : Siria, guerra Turchia-curdi: Ue non lancia sanzioni, Assad intanto riprende la città di Manbij. Russia pattuglia il confine e tenta di frenare Erdogan

Guerra in Siria - Erdogan : 'Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati' : Il 12esimo presidente della Turchia, Recep Erdogan ha scritto in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal che i paesi occidentali dovrebbero sostenere le azioni compiute dai turchi, altrimenti dovrebbero iniziare ad accettarli loro i curdi nei loro paesi. Poi, il presidente turco ha anche aggiunto che ciò che la Turchia sta facendo è un qualcosa che non sono riusciti a fare gli altri paesi e quindi, invece di criticare il modo in cui il ...

Putin frena Erdogan con le forze d'interposizione in Siria. I russi occupano le basi militari Usa : Vladimir Putin scende in campo e frena l’offensiva della Turchia di Erdogan nel nord della Siria. Da questo pomeriggio l’esercito del presidente Bashar al Assad ha il “totale controllo” di Manbij, località strategica a ovest del fiume Eufrate, alle cui porte scalpitavano le milizie arabe filo-Ankara. La loro avanzata è stata bloccata sul nascere dall’arrivo delle truppe di Damasco, dopo che ...

Siria - Erdogan : "Il mondo non ci ostacoli - altrimenti dovrà farsi carico dei rifugiati" : Nuova minaccia al mondo da parte di Recep Tayyip Erdogan. Il Presidente turco ha scritto una lettera al Wall Street Journal ed ha ribadito che l'operazione 'fonte di pace', alias il massacro dei curdi e degli inermi civili, non può essere messa in discussione perché è questa la soluzione che la Turchia ha individuato per "mettere fine alla crisi umanitaria ed affrontare la violenza e l'instabilità che sono le cause alla radice ...

Siria - Erdogan : «Liberati 1.000 km² - ci manderemo un milione di rifugiati» : Sarebbe di almeno due morti e 11 feriti il bilancio di un nuovo attacco con colpi di mortaio lanciati dalla Siria contro il territorio turco. A riferire il bilancio è il sito del giornale...

Siria - Erdogan si muove per motivi ideologici. Ma per me la colpa dell’invasione è di Usa e Ue : Vengo ora dalla Turchia, dove sono stato invitato a dare due keynote speaches ad altrettante conferenze di economia. Sono stato proprio nella regione dell’Anatolia, la parte della Turchia a maggiore presenza curda. Il presidente turco, Recep Erdogan, mi ha dato il benvenuto attaccando la Siria proprio mentre prendevo l’aereo per Diyarbakir, la capitale del Kurdistan turco. Dyarbakir è una città di oltre un milione di abitanti, in continua ...

**Siria : Conte - 'vorrei sentire Erdogan - vorrei chiamarlo'** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "vorrei sentire anche io Erdogan, vorrei chiamarlo". A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l'Innovazione in Italia.

Siria - i calciatori turchi esultano ancora con il saluto militare pro-Erdogan. St. Pauli licenzia Sahin : “Incompatibile con i valori del club” : Fischi, tanto agonismo in campo, il gesto del saluto militare dei calciatori turchi al gol del pareggio, striscioni pro-curdi ma nessun incidente. La sfida tra Francia a turchia allo stadio Saint Denis valida per la qualificazione a Euro 2020 è finita 1-1 con reti di Giroud e Ayhan. Ma oltre al campo – le due squadre restano al comando del gruppo H a pari merito con 19 punti – la partita assume un significato nel contesto ...

Siria - al via l'assalto a Manbij. Erdogan : "Arriveremo in fondo" : È iniziato oggi da parte delle forze turche, supportate dalle milizie arabe vicine ad Ankara, l'assalto alla città di Manbij, una delle località strategiche sotto controllo dei curdi, stata ad ovest dell'Eufrate a circa 30 chilometri dal confine con la Turchia.In parallelo, intanto, le forze Siriane di Bashar al Assad che ieri hanno annunciato il loro supporto ai curdi, sono giunte a nord nella città strategica di Tal Tamer, a ...

Siria - Trump firma le sanzioni alla Turchia e invia Pence ad Ankara. Erdogan : “Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati” : Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni Usa alla Turchia per il suo attacco ai curdi nel nord della Siria. sanzioni che puntano agli uomini del governo: “Se la Turchia continuerà la sua operazione, esacerberà la crisi umanitaria, con potenziali disastrose conseguenze. Per evitare ulteriori sanzioni Ankara deve immediatamente cessare la sua offensiva e tornare al dialogo con gli ...

Siria - Massimiliano Romeo ad Agorà : " Ue troppo debole con Erdogan - il ruolo della Merkel" : La Siria al centro del dibattito anche ad Agorà, il talk-show del mattino su Rai 3. In studio, ecco Massimiliano Romeo, il quale ragiona: "Veniamo ricattati da Erdogan sugli immigrati perché l'Europa è totalmente debole e incapace, non sa difendere i propri confini. Non ha una politica estera. La Le

Siria - Erdogan : non avremo problemi ad Ayn Al-Arab : L'operazione turca non dovrebbe avere problemi ad Ayn Al-Arab. Lo ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan.