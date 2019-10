Salvini in ospedale | i dubbi di Chef Rubio | ' Perché non ci fai vedere il referto?'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)contro Matteo. Una querelle che si rinnova spesso e volentieri, soprattutto per via dei tweet del personaggio televisivo che non perde occasione per punzecchiare il leader della Lega. Stavolta, l'oggetto del post diriguarda la notizia che si è diffusa nella mattinata, quando è diventato di dominio pubblico il fatto chefosse stato ricoverato in. Un fatto che, naturalmente, ha messo in apprensione i sostenitori di, ma anche gli avversari. Una vicenda su cui, però,non ha perso occasione per dire la sua. E, infatti, nel suo tweet particolarmente polemico ha chiesto ilmedico. Persolo una colica renale, in mattinata, aveva raggiunto il Friuli-Venezia Giulia per partecipare ai funerali dei due agenti di Polizia uccisi in Questura in Trieste. Non appena giunto all'aeroporto Ronchi avrebbe accusato un ...

matteosalvinimi : Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida.… - mattinodipadova : Malore per Salvini: trasportato in ospedale a Monfalcone - MediasetTgcom24 : Trieste, Salvini in ospedale: malore all'aeroporto #MatteoSalvini -