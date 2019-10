Migranti, Ocean Viking in porto Taranto

Ha attraccato al molo San Cataldo deldila nave, di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere,per sbarcare i 176soccorsi l'altro ieri in due distinte operazioni a circa 70 km dalla Libia. Si tratta di 131 uomini,12 donne di cui 4 incinte,e 33 minori di cui 23 non accompagnati. La Prefettura diha organizzato operazioni di accoglienza e di assistenza ai profughi, in coordinamento con Comune,Polizia locale,Autorità portuale,Comando Marittimo Sud,Vigili del Fuoco,Asl,118,Croce Rossa.(Di mercoledì 16 ottobre 2019)