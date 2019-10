Migranti | Conte | ‘no a pull factor come alibi | Ue lavori con noi su rimpatri’

Ue : Brexit e Migranti - Conte e ministri da Mattarella in vista di Consiglio/Adnkronos : Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Sarà un Consiglio europeo con un ordine del giorno particolarmente nutrito quello in programma i prossimi 17 e 18 ottobre a Bruxelles, con un elenco di questioni al centro del tradizionale pranzo di lavoro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accompagnato dai ministri degli Esteri, Luigi Di Maio; dell’Interno, Luciana ...

Ue : Brexit e Migranti - Conte e ministri da Mattarella in vista di Consiglio/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Da valutare poi l’evoluzione del confronto sul quadro finanziario Ue in vista dell’elaborazione del prossimo bilancio pluriennale, con un faro accesso sugli investimenti che dovranno essere indirizzati alla green economy.Infine, altro tema non all’ordine del giorno ma che potrebbe impegnare il prossimo Consiglio europeo, la vicenda dei dazi annunciati dall’amministrazione statunitense nei ...

Migranti : Salvini - ‘primi effetti cura Conte - distribuzioni in tre province’ : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Mi hanno segnalato i primi devastanti risultati della nuova politica dei porti aperti e delle porte aperte. Arriva la circolare dal ministero dell’Interno e per colpa degli ultimi sbarchi cominciano le distribuzioni sui territori. Tre province sono le prime a sperimentare la cura Conte, la cura porti aperti, la cura c’è spazio per tutti, la cura nessun divieto alle Ong: trenta immigrati ...

Migranti - Conte : ?ora l’Italia non è più sola. Di Maio : stabilizzare la Libia per fermare partenze : Nel suo discorso alle Nazioni Unite, il presidente del Consiglio ha sottolineato la «svolta» su scala europea nella gestione dei flussi migratori. Fra gli altri temi toccati le riforme, la situazione libica e l’emergenza climatica

Migranti - Conte all’Onu : ?ora l’Italia non è più sola : Nel suo discorso alle Nazioni unite, il premier ha sottolineato la «svolta» su scala europea nella gestione dei flussi migratori. Fra gli altri temi toccati le riforme, la situazione libica e l’emergenza climatica

Migranti - Conte : “Per Salvini accordo è una fregatura? Prima tenevamo le persone in mare e la soluzione si trovava dopo le mie telefonate” : “Io rispetto le opinioni di tutti, è nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo le persone in mare e poi la redistribuzione si faceva sulle telefonate nel week end mie e del ministro Moavero. Non è sostenibile dire che adesso non è stato fatto un passo in avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell’Assemblea Onu, replicando ai giudizi di Matteo Salvini sull’intesa di Malta L'articolo ...

Migranti - Conte : “Salvini critica l’accordo? Non si può negare passo avanti”. E torna a chiedere chiarimenti su rapporti Russia-Lega : L’accordo sui Migranti siglato a Malta nei giorni scorsi, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “è storico”. E anche se per Matteo Salvini “è una fregatura”, “ritenere che questo non sia un passo avanti, non penso sia sostenibile”. “Rispetto le opinioni di tutti”, ha detto parlando a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, “però vorrei rimarcare che ...

Conte : sui Migranti risultato storico - Salvini non sia invidioso : Conte su migranti: "Salvini non deve avere gelosia e invidia, abbiamo compiuto un passo avanti storico, che non era mai successo prima"

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - scontro sui Migranti : "Accordo di Malta è una fregatura". "Non essere geloso" : "Non so se Giuseppe Conte si rende conto che è la criminalità che gestisce il traffico di esseri umani in cambio che, forse, gli altri Paesi accoglieranno su base volontaria. Più che un accordo mi sembra una sola, una fregatura". Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24 stronca l'accordo sulla redist

Alessandra Moretti : "Sui Migranti Conte ha fatto in 20 giorni quello che Salvini non ha realizzato in 14 mesi" : "Per trovare l'accordo sulla ricollocazione dei migranti bastava andare alle riunioni dei ministri Ue, capito Matteo Salvini?". Alessandra Moretti, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il leader della Lega e gongola: "Il governo Conte Bis con la ministro Luciana Lamorgese ha fatto

Accordo Migranti - Salvini : “È una fregatura. Così i porti sono aperti - ne arrivano già di più”. Conte : “Passo storico - ora abbiamo credibilità” : “Una fregatura. Ora i porti italiani sono aperti. Faccio presente che la nave ong Ocean Viking sta sbarcando 182 migranti in questo momento al porto di Messina”. Prevedibile e tranchant come suo solito, arriva il giudizio di Matteo Salvini sull’Accordo per la redistribuzione dei migranti raggiunto il 23 settembre dall’Italia nel vertice di Malta. “Stanno partendo di più e rischiano di morire di più. Se Conte non lo ...

Salvini replica a Conte sui Migranti : "Più sbarchi - più morti" : “In un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, e in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l’accordo di Malta è solo l’ennesima promessa dell’Europa. Tante parole ma fatti zero, come in passato. Il premier Conte dovrebbe ricordarlo e mostrare rispetto per chi ha governato con lui per 14 mesi, contribuendo a strapparlo dall’anonimato. Se non sopportava me e la Lega, ...

Migranti - Riccardo Molinari : "Cosa c'è dietro l'accordo di Malta". Complotto contro Salvini per il Conte-bis : Il patto di Malta sulla redistribuzione dei Migranti potrebbe essere "la solita presa in giro". Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, intervistato dalla Stampa smorza subito gli entusiasmi del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Interni Luciana Lamorgese ricordando come non s

Migranti - Conte contro Salvini : “Accordo di Malta dimostra che litigare e provocare è inutile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esulta per l'accordo di Malta sui Migranti, definito come "un passo storico". E non risparmia una frecciatina all'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "L'accordo dal punto di vista politico ci insegna una cosa: un atteggiamento inutilmente litigioso, provocatorio, sterilmente fine a se stesso non porta da nessuna parte".Continua a leggere