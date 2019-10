Digos (Filippine) : Digos è una città componente delle Filippine, capoluogo della Provincia di Davao del Sur, nella Regione del Davao. Digos è formata da 26 baranggay: Aplaya Balabag Binaton Cogon Colorado Dawis...

Forte terremoto sulle Filippine vicino Davao - possibili danni ingenti : Una Forte scossa di terremoto ha colpito il cuore delle Filippine, oggi 16 ottobre 2019 precisamente alle 13.37 italiane (19.37 all'epicentro). terremoto alle Filippine - Secondo le prime stime...

Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nelle Filippine alle 13:37:06 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità. Biles e Derwael - trionfi annunciati. Simone da record - Filippine dorate e la caduta degli Dei : Oggi si sono disputate le prime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Si sono assegnati cinque titoli alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania), analizziamo alcuni temi caldi emersi dal pomeriggio in terra teutonica. ORI ANNUNCIATI – Simone Biles e Nina Derwael rispettano il pronostico della vigilia, i loro trionfi al volteggio e alle parallele asimmetriche erano ampiamente annunciati e sono prontamente arrivati ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles straripante - trionfo al volteggio su Carey! L’oro del corpo libero va nelle Filippine! : Simone Biles non conosce limiti e ha vinto la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al volteggio dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha nettamente dominato l’atto conclusivo alla tavola andato in scena alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania), trionfando su questo attrezzo per la seconda volta (il primo sigillo era arrivato lo scorso anno a Doha, in passato si era dovuta ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità. Oro per le Filippine! Tocca al volteggio - c’è Simone Biles : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Simone Biles: 15.366 sul secondo salto, media di 15.399! Oro ipotecato, Carey spaventata. Ora la cinese Qi Qi. 16.41 SPETTACOLOOOOOOOOO! Che Cheng: 15.333 di Simone Biles. 16.40 Si incomincia col 14.816 di Ellie Downie 16.39 Questo l’ordine di rotazione al volteggio: la britannica Ellie Downie, la statunitese Simone Biles, la cinese Qi Qi, la sudcoreana Yeo Seo-jeong, la canadese ...

Più di 500 immigrati irregolari sono stati arrestati nelle Filippine per aver realizzato truffe informatiche : Mercoledì nelle Filippine la polizia ha arrestato più di 500 persone con l’accusa di aver messo in atto truffe informatiche. Gli arrestati sono tutti immigrati irregolari (di cui 400 provenienti dalla Cina e altri da Myanmar, Malesia, Vietnam, Taiwan e Indonesia)

Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha detto di avere una malattina neuromuscolare cronica : Sabato il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha detto di essere affetto da miastenia gravis, una malattia neuromuscolare cronica. Duterte, che ha 74 anni, ha recentemente avuto diversi problemi di salute. Tra i sintomi della miastenia gravis, che causa debolezza muscolare e

Terremoto : scossa di magnitudo 6.4 nelle Filippine [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali. La scossa è stata avvertita sino alla provincia di Sulawesi settentrionale, nell’Indonesia centrale. L’epicentro è stato localizzato in mare, nel distretto di Pondaguitan, vicino al confine con l’Indonesia, mentre l’ipocentro è di 76.1 Km di profondità. Non c’è nessun rischio tsunami, rassicura ...

Terremoto Filippine - forte scossa di magnitudo 6.4 al confine con l’Indonesia : Un Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali, ed è stato avvertito nella provincia di Sulawesi settentrionale, nell'Indonesia centrale, come epicentro vicino al confine tra i due Paesi. Secondo l'agenzia di meteorologia e geofisica dell'Indonesia non c’è pericolo tsunami.Continua a leggere

Dopo 19 anni torna la polio alle Filippine : 2 bimbi colpiti e piano profilassi per 5 - 5 milioni di bambini : La poliomielite torna nelle Filippine, a 19 anni da quando l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato il Paese asiatico ‘polio free’. Due i casi confermati in queste ore dal Dipartimento di Sanità (Doh): il primo in una bimba di 3 anni di Lanao del Sur, nell’area meridionale della nazione; il secondo in un bambino di 5 anni della provincia di Laguna, a sud della capitale Manila, già immunodepresso per ...

Il presidente delle Filippine ha ammesso di aver tentato di far uccidere un sindaco? : Rodrigo Duterte (foto: LINUS ESCANDOR II/AFP/Getty Images) Mercoledì, il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha detto durante un evento pubblico a Manila, la capitale del paese, che ha provato a far uccidere Vicente Loot, l’ex sindaco della città di Daanbantayan, un centro non lontano da Cebu, a 700 chilometri dalla capitale. Le parole di Duterte non hanno lasciato spazio all’immaginazione, diciamo: “Generale Loot, maledetto ...

Una Scossa di terremoto si è verificata alle 09:18 UTC nelle Filippine: l'evento, magnitudo 4.7 (dati EMSC) è stato localizzato a 13 km est da Carlagan e 132 km est da Manila, ad una profondità di circa 30 km.