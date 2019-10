Dl fisco | Conte | ‘sms? Sono stato pressante con Gualtieri ma progetto condiviso’

Dl fisco : Conte - ‘al via ‘piano Italia cashless’ - nessuna categoria penalizzata’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nella manovra “c’è un articolato piano -‘Italia cashless’- che, senza penalizzare nessuna categoria produttiva o rendere più difficoltosa la vita ai cittadini, incentiva l’utilizzo di moneta elettronica in modo da favorire l’emersione dell’economia sommersa e realizza un piano corposo di contrasto all’evasione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte subito dopo ...

Dl fisco : Conte - ‘soglia contante a 2mila euro per 2 anni poi a mille’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Scende a 2mila euro la soglia d’uso del contante, o meglio “2mila euro nei primi due anni, quindi mille euro a partire dal terzo anno”. Lo spiega il premier Giuseppe Conte subito dopo il Cdm. L'articolo Dl fisco: Conte, ‘soglia contante a 2mila euro per 2 anni poi a mille’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Dl fisco : Conte - ‘al via ‘piano Italia cashless’ - nessuna categoria penalizzata’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nella manovra “c’è un articolato piano -‘Italia cashless’- che, senza penalizzare nessuna categoria produttiva o rendere più difficoltosa la vita ai cittadini, incentiva l’utilizzo di moneta elettronica in modo da favorire l’emersione dell’economia sommersa e realizza un piano corposo di contrasto all’evasione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte subito ...

Manovra : Conte e Gualtieri - dl fisco e l. bilancio approvati salvo intese : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Il decreto fiscale e la legge di bilancio “sono stati approvati salvo intese”, mentre il Documento programmatico di bilancio “è già stato inviato a Bruxelles”. Lo spiegano, subito dopo il Cdm, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.L'articolo Manovra: Conte e Gualtieri, dl Fisco e l. bilancio approvati salvo intese sembra essere il primo su ...

Manovra : Conte - ‘via libera Cdm a dl fisco e l.bilancio’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il ministro Gualtieri ci ha informato del documento di programmazione e bilancio 2020 che invierà a Bruxelles e poi abbiamo approvato il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. L'articolo Manovra: Conte, ‘via libera Cdm a dl fisco e l.bilancio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

fisco : sms Conte a Gualtieri - ‘coraggio su lotta a evasione o inutile andare avanti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. Comincia così l’sms, riportato dal Corriere.it, con cui Giuseppe Conte ha spronato il ministro dell’Economia e i tecnici del Mef a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori ...

Conte e l’sms a Gualtieri : coraggio sull’evasione o è inutile andare avanti Cosa cambia : pensioni| lavoro | fisco : Duello con Renzi che non vuole votare il decreto fiscaleAnche il M5S si oppone a «specchietti per le allodole»

fisco : sms Conte a Gualtieri - ‘coraggio su lotta a evasione o inutile andare avanti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. Comincia così l’sms, riportato dal Corriere.it, con cui Giuseppe Conte ha spronato il ministro dell’Economia e i tecnici del Mef a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati ...

fisco : Conte - ‘fin quando ci sarò io lotta evasione priorità assoluta’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Lotteremo contro l’evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta dell’azione di governo”. E’ il post pubblicato su Facebook dal premier Giuseppe Conte, mentre a Palazzo Chigi è in corso il Cdm che dovrà approvare il ...

Conte e l'sms a Gualtieri : coraggio sull’evasione o è inutile andare avanti Cosa cambia : pensioni| lavoro | fisco : Duello con Renzi che non vuole votare il decreto fiscaleAnche il M5S si oppone a «specchietti per le allodole»

fisco : Conte - ‘fin quando ci sarò io lotta evasione priorità assoluta’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Lotteremo contro l’evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta dell’azione di governo”. E’ il post pubblicato su Facebook dal premier Giuseppe Conte, mentre a Palazzo Chigi è in corso il Cdm che dovrà approvare ...

Dl fisco - malumori M5S su Conte per tetto contanti : Roma, 15 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – di Ileana Sciarramalumori tra i parlamentari M5S per l’abbassamento della soglia del tetto sui contanti, con l’asticella che passa da 3.000 a mille euro, stando all’ultima bozza del . A quanto apprende l’Adnkronos da fonti pentastellate, alcuni membri della commissione Finanze avrebbero sollevato la questione con gli esponenti 5 Stelle al governo perché la misura ...

Dl fisco : malumori M5S su Conte per tetto contanti - resta nodo carcere evasori : Roma, 15 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – malumori tra i parlamentari M5S per l’abbassamento della soglia del tetto sui contanti, con l’asticella che passa da 3.000 a mille euro, stando all’ultima bozza del dl fiscale. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti pentastellate, alcuni membri della commissione Finanze avrebbero sollevato la questione con gli esponenti 5 Stelle al governo perché la misura ...

fisco : Conte - ‘lotta a ‘nero’ finché non sarò appagato - se insufficienti altre misure’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Sono allo studio del governo “misure significative” per contrastare l’evasione fiscale, “ma potrò dirmi appagato” solo quando il contrasto al nero sarà “efficace, non declamato”. Se le misure allo studio dell’esecutivo “non saranno sufficienti, le incrementeremo. Io non posso accettare che tanti cittadini onesti debbano pagare di più a fronte di altri ...