Dal Messico | infortunio Hirving Lozano | le condizioni

In duemila Dal Messico verso gli Usa : 20.27 Nuova carovana di 2mila migranti di varie nazionalità si è formata a Tapachula, la più grande città messicana alla frontiera con l'America centrale: una valanga di persone dal Messico tentano di entrare negli Stati Uniti nel giorno dell'anniversario del cosiddetto 'Incontro fra due Mondi', la scoperta dell'America da parte di Colombo. Gli emigranti provengono da Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Haiti e Paesi africani. Questa ...

Una carovana di circa 2mila migranti partita Dal Messico si avvicina al confine con gli Stati Uniti : Una carovana di circa 2mila migranti si è formata in Messico e si sta dirigendo ora verso il confine con gli Stati Uniti. I media locali sottolineano come questa carovana, a differenza di quelle formatesi lo scorso anno, sia nata in maniera spontanea fra i migranti bloccati al confine proprio nell'anniversario della scoperta dell'America, un giorno ricordato come l'Incontro fra due Mondi.Continua a leggere

Selena Gomez sui migranti : "La mia famiglia arrivò Dal Messico nascosta in un camion" : “Se sono nata americana è merito del coraggio e dei sacrifici della mia famiglia di immigrati”. Selena Gomez, attrice di origini messicane, prende posizione sulla questione immigrazione negli Usa e racconta la sua storia in un editoriale pubblicato su Time: “Negli anni Settanta mia zia attraversò il confine tra Messico e Stati Uniti nascosta nel retro di un camion. I miei nonni la seguirono, e mio padre nacque in ...

Atletica - domani in programma a Matera il Mennea Day : si festeggiano i 40 anni Dal record di Città del Messico : È Matera il “campo centrale” del Mennea Day 2019 che sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura È l’abbraccio di tutta Italia al mito di Pietro Mennea per i 40 anni di una delle imprese leggendarie dello sport azzurro, il 19.72 di Città del Messico 1979. Giovedì 12 settembre si celebra l’anniversario della prestazione che è stata record del mondo per 16 anni e che dopo quattro decenni resiste ...

Dengue - 2 casi a Padova : giovani turisti arrivati Dal Messico : Due casi di febbre Dengue nel Padovano: l’infezione trasmessa dalle zanzare ha colpito due viaggiatori di 32 e 29 anni provenienti dal Messico, dove è in corso un’epidemia. I due turisti, che avevano viaggiato in gruppo insieme ad altri al momento in osservazione, sono rientrati in Italia il 20 agosto e hanno iniziato ad accusare febbre a partire dal 23. Lo comunica l’Ulss 6 Euganea, precisando che i due giovani si sono mossi ...

Maltempo in Messico - violento nubifragio a Monterrey : migliaia di auto sommerse Dall’acqua [GALLERY] : Maltempo in Messico: un violento nubifragio ha colpito la metropoli di Monterrey, la “Città delle Montagne” e terza per importanza del Paese centroamericano. La pioggia ha sommerso vaste aree della città, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. L'articolo Maltempo in Messico, violento nubifragio a Monterrey: migliaia di auto sommerse dall’acqua [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.