C’era una volta Meite | la parabola discendente del calciatore del Torino

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La pausa per le Nazionali è servita alle squadre del campionato di Serie A per ricaricare le batterie, i club si preparano in vista della prossima giornata. Stagione fino al momento altalenante per il, dopo un ottimo avvio la squadra di Mazzarri è incappata in alcune sconfitte che hanno fatto perdere posizioni alla squadra granata, nell’ultimo match la reazione e l’ottimo punto conquistato in casa contro il Napoli. Adesso ilsi prepara per la trasferta in campionato contro l’Udinese, partita che rappresenta una sorta di prova di maturità per il. La squadra granata può contare su ottime individualità ma ha qualche problema dal punto di vista delle rotazione soprattutto a centrocampo. Ecco perchè sono costretti a scendere in campo calciatori che non stanno attraversando un buon momento di forma, uno di questi è sicuramente. LEGGI ANCHE ...

RobertoBurioni : Una volta a Modena c’era una prestigiosa Facoltà di Medicina. Ora il Comune e la Provincia garantiscono il loro pat… - SkySport : ?? «Una delle partite che più ricordo dei tempi nerazzurri fu l'esordio in Champions contro l’#Arsenal. Quella sera… - xunicornsfriend : RT @Valeriotta_: La nipote diciottenne di una mia collega è in Uk a fare la ragazza alla pari. È finita in una famiglia super benestante la… -