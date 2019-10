Aurora Ramazzotti nozze in vista con Goffredo Cerza | lei non si sbilancia

Fonte : dilei

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)sarebbe pronta a convolare acol fidanzato. Il magazine Diva e Donna ha infatti paparazzato la figlia di Michelle Hunziker ed Erosin un ristorante milanese in compagnia dei futuri suoceri e dell’amica del cuore, Sara Daniele. E pare che questo non sia stato solo un incontro di piacere ma abbia avuto uno scopo preciso: definire i preparativi per il matrimonio. Naturalmente queste sono solo indiscrezioni e non ci sono né certezze né conferme ufficiali. Ma checonvolino aa breve è un’ipotesi plausibile. I due sono legati da oltre due anni e mezzo e hanno dichiarato più volte il loro amore reciproco. Laè volata dal fidanzato a Londra facendogli una sorpresa perché non resisteva più lontano da lui., che si è appena laureato in ingegneria, non ha mai nascosto i suoi sentimenti profondi ...

