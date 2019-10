Piante per decorare il balcone in autunno

Sette Piante per la casa dal potere rilassante : GelsominoLavandaRosmarinoOrchideaMentaSpatafilloPalma ArecaAmmettiamolo: non sempre le piante sono in cima alla lista delle nostre preoccupazioni quando arrediamo casa. Sì, qualcosina sul balcone (se c’è), un bonsai che fa fico e non impegna, ma poco più. Questo sempre se non siete posseduti dallo “spirito del pollice verde” e avete trasformato il vostro terrazzo in una mix fra una foresta tropicale e una serra professionale. Per chi ...

Quando sono in pericolo - le Piante rilasciano un “odore della paura” : (foto: Andre Kessler/Cornell University) Come un grido di allarme che si propaga e che ciascuno ripete allo stesso modo. Solo che le piante non urlano, e allora Quando una viene attaccata rilascia un mix di sostanze chimiche (composti organici volatili) per avvertire le altre del pericolo: un odore della paura che serve per approntare i meccanismi di difesa. Questa nuova forma di comunicazione tra piante – chiamata “a canale aperto” – è stata ...

A Portici il primo laboratorio italiano per la crescita delle Piante nello spazio : A Portici nasce un laboratorio in cui cresceranno piante da coltivare nello spazio. E’ il primo in Italia ed è finanziato dall’Agenzia spaziale europea (Esa). Inaugura il 4 novembre presso il Dipartimento di Agraria della Federico II, alla Reggia di Portici. Il gruppo di ricerca è diretto dalla professoressa Stefania De Pascale. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno. All’interno del laboratorio ci sarà una camera di crescita ...

Monterotondo - arrestato 30enne per coltivazione Piante marijuana : Roma – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo hanno arrestato, in flagranza di reato, un romeno di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, impegnati in servizi di controllo e di contrasto allo spaccio, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, ritrovando cinque piante di cannabis indica, alte tra i 140 e i 180 centimetri, e diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana ...

Sardegna : 75 Piante di marijuana per oltre 35 chili - due arresti ad Alghero : Nelle campagne di Putifigari, ad Alghero, in un luogo praticamente inaccessibile in località “Scala Mala”, avevano allestito una vera e propria piantagione di marijuana con tanto di irrigatori, pannelli solari e serbatoi d’acqua. Per un totale di 70 piante alte e rigogliose, dal peso di oltre 35 chili e dal valore di migliaia e migliaia di euro. I due presunti responsabili, due uomini le cui generalità non sono state svelate per motivi ...

Quella vasta piantagione di marijuana a Cerignola : 13mila Piante per un giro di affari di 4 milioni di euro : Maria Girardi La piantagione era composta da circa 13.000 piante per un giro di affari di almeno 4 milioni di euro Nel tardo pomeriggio di venerdì 13 settembre gli uomini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Cerignola, durante un'attività di controllo economico del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno del caporalato in agricoltura, hanno tratto in arresto tre soggetti intenti alla coltivazione non autorizzata di una ...

Milano. Piante - alberi e panchine - i doni dei privati per una città più verde : L’ultima donazione in ordine cronologico riguarda 200 Piante ornamentali, mittente Assolombarda Servizi Spa. Sono sempre più numerosi i soggetti privati

Dalle Piante carnivore la caccia a nuovi materiali per la robotica : Le piante carnivore possono permettere di ottenere nuovi materiali dotati di proprietà meccaniche molto particolari. Lo rivela uno studio che ha ottenuto la copertina di PNAS, pubblicato da un gruppo di ricercatori del Centro della Complessità e i Biosistemi (CC&B) dell’Università degli Studi di Milano, che ha analizzato i meccanismi tramite i quali una di queste piante, Drosera capensis, chiude le sue foglie attorno agli insetti ...

Rientro in ufficio no-stress : ecco le 5 Piante a cui affidarsi per una ripresa meno traumatica : Secondo l’ultimo rapporto di Federalberghi quest’estate sono stati più di 30 milioni gli italiani che hanno fatto le valigie per allontanarsi dal caos quotidiano e rigenerarsi; ora che le vacanze stanno perlopiù giungendo al termine, molti si stanno preparando al fatidico Rientro in ufficio. Questo nella maggior parte dei casi viene vissuto come particolarmente faticoso, tanto da essere definito ‘stress da Rientro’: un vero e proprio senso di ...