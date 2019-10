FIFA 20 | la nuova patch corregge un numero significativo di bug e migliora la modalità

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019) EA Sports ha pubblicato unaper20 che, tra le altre cose, apporta i necessarimenti allaCarriera, che a quanto pare ha dato una serie di problemi ai giocatori, tanto che l'hashtag "FixCareerMode" è arrivato in tendenza su Twitter.Laè attualmente disponibile su PC, mentre su Xbox One e PlayStation 4 arriverà prossimamente. NellaCarriera, larisolve il problema ben documentato delle squadre controllate dall'IA che schierano formazioni più deboli in situazioni inadeguate. Risolve anche bug di gioco in cui la Champions League e l'Europa League non si svolgono durante una stagione (vale la pena notare che questa correzione ha effetto solo sui nuovi file di salvataggio, non sui salvataggi esistenti).Lanon finisce qui, però. Vengono inoltre apportate modifiche aUltimate Team, l'IA è ora più difficile e il popolare glitch delle ...

