Compare il primo trailer di Fortnite Chapter 2 che mostra alcune delle novità in arrivo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019), come saprete, è in questo momento inattivo, con un buco nero lì dove un tempo si trovava il videogioco più grande del mondo. E mentre i giocatori di tutto il mondo attendono impazientemente che lo sviluppatore Epic condivida notizie ufficiali, arrivano molte nuove informazioni in untrapelato per il Battle Pass di2.Il, scoperto da Skin Tracker e notato daNews, presenta 30 secondi di riprese ei punti di riferimento chiave intorno alla nuovissima mappa del gioco - tra cui una spiaggia, un faro e una centrale elettrica - insieme a una serie di nuove funzionalità che troveremo come parte della revisione del capitolo 2 didi queste nuove funzionalità sono di piccole dimensioni - ad esempio, vi sono forzieri riprogettati, mentre altre sono aggiunte più grandi che cambieranno il gioco. Tra le maggiori, ...

lamartz : #tishdots risolto il mistero...andate a vedervi il video, la ragazza mora compare prima del primo ritornello!! Però… - Jiuls11 : @unenjoyable_ È venuto tipo 12€ e qualcosa! Cercandolo è il primo risultato che compare (allego foto *pessima* lol) - imparolitaliano : Voleva dire 'Compare lo suo primo Bitcoin con SGD' -