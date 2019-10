Chi è Valentina Varisco | conduttrice del Collegio Off con Niccolò Bettarini

Valentina Pitzalis risChia il processo : il marito morì prima del rogo : Gli avvocati Stefano Marcialis e Flavio Locci sono i legali della famiglia di Manuel Piredda. Il giovane morì nella sua casa a Bacu Abis (frazione del comune di Carbonia, nel Sud Sardegna) la notte tra il 17 e 18 aprile 2011. Quella sera, nell'abitazione era presente anche Valentina Pitzalis, ex moglie del 27enne, di professione muratore. L'avvocato Marcialis ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni che potrebbero dare una svolta decisiva ...

Valentina Pivati - il ristoratore all’influencer che Chiese la cena “a scrocco” : “Che senso ha offrirti una cena? Chi sei?” : L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Pivati è stata ospite in collegamento a “Live Non è la D’Urso” per dare la sua versione su quanto accaduto quest’estate, quando era scoppiata una polemica per il messaggio che lei aveva mandato a un ristoratore siciliano chiedendo di offrirle la cena in cambio di visibilità sui suoi profili social. Una proposta che era stata rifiutata e bollata come un tentativo di ...

Chi era Matteo Demenego ucciso a Trieste : Il compleanno poChi giorni fa e l’amore per Valentina : Una pistola sfilata, colpi a raffica nella questura di Trieste e due poliziotti poco più che trentenni uccisi in servizio. A perdere la vita, l’agente Pierluigi Rotta e l’agente scelto Matteo Demenego, caduti sotto i colpi di Alejandro Stephan Meran, dominicano affetto da problemi psichici. Portato in questura insieme al fratello Carlysle dopo essere stato fermato per una rapina e accompagnato in bagno, all’uscita ha sfilato la pistola a uno dei ...

Uomini e Donne - Andrea MelChiorre replica a Valentina Dallari : "Droga? Ci penseranno i miei legali" : Qualche giorno fa sono trapelate alcune anticipazioni del nuovo libro dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Valentina Dallari. La giovane, tra le varie cose, svela che, durante un'esterna, il corteggiatore diventato poi il suo fidanzato, Andrea Melchiorre, le avrebbe na

Uomini e Donne - Andrea MelChiorre querela Valentina Dallari? : Hanno fatto inevitabilmente scalpore, alcune rivelazioni contenute nel libro di Valentina Dallari, intitolato Non mi sono mai piaciuta, riguardanti Andrea Melchiorre, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne scelto dalla dj bolognese al termine del proprio percorso sul trono del programma di Maria De Filippi.Come già sappiamo, nel suo libro, Valentina ha ricordato il periodo di Uomini e Donne, soffermandosi su un episodio capitatole durante ...

Droga a Uomini e Donne - ora parla Andrea MelChiorre. E Valentina Dallari trema : il retroscena : Nel suo primo libro Valentina Dallari ha fatto dichiarazioni molto pesanti sul suo ex Andrea Melchiorre. Il titolo ”Non mi sono mai piaciuta” è un’autobiografia. Un rapporto con il corpo che un tempo non era proprio facile visto che la ragazza ha dovuto affrontare un periodo molto difficile a causa dell’anoressia. Ora, però, Valentina sta bene ed è proprio tramite questo libro, oltre che a raccontare quel terribile momento, vuole ...

Andrea MelChiorre contro Valentina Dallari : Ci penseranno i miei legali : Non si è fatta attendere la risposta di Andrea Melchiorre dopo le scioccanti rivelazioni fatte dall'ex fidanzata Valentina Dallari nel suo primo libro. I fatti narrati nell'autobiografia "Non mi sono mai piaciuta", pubblicata dalla Dallari in questi giorni, hanno fatto letteralmente infuriare l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha pubblicato sui social un post con parole durissime. "Chi mi segue - spiega Andrea Melchiorre - sa quante ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari e la confessione-choc : "Andrea MelChiorre mi usò per nascondere droga" : Dopo Giulia De Lellis, un altro volto del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha deciso di raccontare la propria storia in un libro. L'ex tronista del programma di Canale 5 Valentina Dallari tuttavia, secondo quanto spifferato da Anticipazioni Tv, nella sua fatica letteraria avrebbe fatto

Valentina Dallari - i restroscena su MelChiorre : sostanzeillecite in esterna : È da poco arrivato tra gli scaffali delle librerie "Non mi sono mai piaciuta", il romanzo autobiografico di Valentina Dallari, in cui l'ex tronista racconta della sua lotta contro l'anoressia. L'influencer infatti, per molto tempo, ha convissuto con questo disturbo alimentare, arrivando a pesare 37 chili e trovandosi costretta a trascorrere un anno di ricovero all'interno di una clinica specializzata. Adesso che il peggio è passato, e che il suo ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Andrea MelChiorre mi mise della droga nelle scarpe durante un'esterna" : Dopo l'esperienza come tronista a Uomini e Donne, Valentina Dallari ha fatto parlare di sé sulle riviste di cronaca rosa non per la sua partecipazione a reality o gossip da copertina, ma per il suo stato di salute. A causa di alcuni rilevanti disturbi alimentari, la giovane dj fu costretta ad abbandonare le scene e ad intraprendere un percorso riabilitativo per rimettersi in forza e continuare a vivere della propria arte. Il lungo percorso di ...

Valentina Dallari - ex U&D - su Andrea MelChiorre : 'Mi mise sostanze vietate nelle scarpe' : Dopo Giulia De Lellis, anche l'ex tronista di Uomini e donne Valentina Dallari ha recentemente pubblicato un libro che ha intitolato "Non mi sono mai piaciuta". In esso ha parlato soprattutto dei problemi alimentari di cui ha sofferto negli ultimi anni e i quali, fortunatamente, sono stati superati dopo una lunga e dolorosa battaglia. Ma la deejay bolognese ha anche cercato di sviscerare le ragioni della sua malattia, facendo un passo indietro ...

Droga e carcere : le rivelazioni (scottanti) di Valentina Dallari su Andrea MelChiorre : Il libro di Valentina Dallari "Non mi sono mai piaciuta" è in vendita da pochi giorni ma ha già creato scalpore. Come già era successo poche settimane fa a Giulia De Lellis, che con il suo primo libro ha raccontato particolari inediti della rottura con l'ex Andrea Damante, oggi anche la deejay bolognese ha svelato alcuni retroscena scottanti della frequentazione con Andrea Melchiorre durante il programma di Maria De Filippi, Uomini e ...

Valentina Dallari su Andrea MelChiorre : “Portò la droga in esterna” : Uomini e Donne: la confessione choc di Valentina Dallari su Andrea Melchiorre Valentina Dallari ha da poco fatto il suo esordio nel mondo dell’editoria pubblicando il suo primo libro, Non mi sono mai piaciuta. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare e vere e proprie dichiarazioni choc nel suo libro, dichiarazioni che potrebbero avere conseguenze legali. In quanto ha affermato che Andrea Melchiorre, sua scelta ...

Valentina Dallari libro : “Andrea MelChiorre mi disse che fu arrestato” : Valentina Dallari, dal libro emergono aneddoti ‘molto forti’ su Andrea Melchiorre: “Mi disse che era stato arrestato”. L’ex tronista spiffera le menzogne dell’ex e racconta di quando le mise la “Ganja” nelle scarpe Emergono delicati aneddoti da ‘Non mi sono mai piaciuta’, il libro scritto dall’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari. La ragazza, […] L'articolo Valentina ...