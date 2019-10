Auto elettriche o ibride – Come lavarle | i consigli dell’esperto

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Non presentano grandi differenze in termini di pulizia, rispetto allediesel o a benzina, e sia di seguire una serie di raccomandazioni per garantire una pulizia della massima qualità e con tutte le garanzie Esperti nel lavaggio e nella cura di veicoli hanno sottolineato oggi che lesi possono lavare in totale sicurezza in portali, tunnel e centri di lavaggio a pressione, poiché questi non danneggiano l’impianto elettrico e le batterie. Così ha assicurato ISTOBAL, gruppo spagnolo leader in soluzioni di lavaggio e cura per il settoremobilistico, in risposta ad eventuali dubbi circa la manutenzione e la cura di cui necessita questo tipo dimobili. ISTOBAL ha specificato che i veicoli elettrici e ibridi non presentano grandi differenze in termini di pulizia rispetto allediesel o a benzina. In questo senso,a di ...

disinformatico : Auto elettriche, servono soluzioni di ricarica meno esasperanti. Prova pratica di Enel X. Non va molto bene: - paolocosso : Auto elettriche, servono soluzioni di ricarica meno esasperanti #disinformatico #attivissimo #news #web… - Luca_Zunino : Primi chilometri in pista per Mattias Ekstrom a bordo della #Cupra E-Racer, la sportiva che parteciperà al campiona… -