Virtus Bologna-Andorra | EuroCup basket | programma | orari | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Martedì sera (ore 20.30) terzo impegno europeo per la. Una stagione finora perfetta per la squadra di Sasha Djordjevic, che si trova a punteggio pieno sia in campionato sia in coppa. Una striscia di sei vittorie consecutive, che le Vnere cercheranno di proseguire anche contro gli spagnoli del MoraBanc. Finora lanon ha sbagliato niente in, superando prima i tedeschi di Ulm e poi gli israeliani del Maccabi Rishon., invece, ha perso malamente all’esordio contro i francesi del Monaco, ma si è poi rifatta dominando in casa proprio contro il Ratiopharm Ulm. Segafredo-Morabanc, sfida valevole per la terza giornata dell’2019/2020, si giocherà martedì 15 Ottobre alle ore 20.30. L’incontro sarà visibile in direttasu Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport IL ...

