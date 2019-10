The Wanderer | Frankenstein' s Creature ha una data di uscita e racconta l' opera di Mary

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Come spesso accade su queste pagine diamo anche spazio a progetti dalle dimensioni più ridotte ma comunque molto interessanti e The'srientra perfettamente in questa descrizione.Ci troviamo di fronte a un'avventura narrativa che sfoggia un bellissimo stile artistico ad acquerello in cui un giovane Dr.mostra il mondo alla creatura che ha creato. Un elemento interessante del gameplay? Le scelte del giocatore avranno un impatto sulle reazioni emotive del "mostro".L'intenzione degli sviluppatori di La Belle Games è sicuramente molto interessante come ha spiegato Adrien Larouzée di La Belle Games: Leggi altro...

