Stangata indipendentisti catalani | a Junqueras 13 anni

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Dai nove ai tredicidi reclusione, per sedizione. La Corte suprema spagnola ha usato la mano pesante contro i nove leader separatistisotto processo per il referendum sull'indipendenza della regione nel 2017. Altri tre imputati sono stati giudicati colpevoli di disobbedienza e sottoposti a sanzione, ma non andranno in carcere. Tutte le dodici persone alla sbarra, politici e attivisti, si erano dichiarate non colpevoli. I separatisti in Catalogna si stavano preparando, alla vigilia del verdetto, alla disobbedienza civile di massa. Carles Puigdemont, l'ex presidente catalano sfuggito al processo dopo aver lasciato la Spagna prima di essere arrestato nel 2017, ha bollato come "un'atrocità" le condanne inflitte ai leader separatisti."Ora più di sempre...è il momento di reagire come mai fatto in precedenza", ha scritto su Twitter, per poi aggiungere: "Per il futuro dei ...