Salvo Sottile contro Alessandro Siani a Che tempo che fa | Non fa ridere | fa battute

(Di lunedì 14 ottobre 2019) "Ho ascoltatoda Fazio.è un non comico, uno che non faneanche se ci si mette d’impegno. Fadi una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece e’ caldo e ammaliante . io me lo ricordo solo a Sanremo, quando prese in giro un bambino sovrappeso seduto in platea. Veri comici cercasi!". Ad esprimere questo tagliente giudizio non è un critico televisivo, bensì uno che la televisione la fa, da anni. Trattasi di, che sui social ha stroncato, senza se e senza ma,, tra gli ospiti della puntata di ieri di Cheche fa su Rai2.Il conduttore di Mi manda Raitre e Prima dell'alba fa riferimento anche a quanto accadde al Festival di Sanremo 2015 allorquando la battuta del comico su un bambino in carne originò roventi polemiche....

