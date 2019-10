Salvini | Di Maio è politicamente finito

Fonte : blogo

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L'ex Ministro dell'Interno Matteoè tornato ad essere senatore da una manciata di settimane e da quel momento, mettendo piede in Senato il meno possibile, ha concentrato tutte le proprie attenzioni sul fare campagna elettorale in Umbria in vista delle elezioni del prossimo 27 ottobre.E per campagna elettorale, comeci ha abituato anche nei 14 mesi in cui è stato il governo, si intende fare promesse mentre si provano a screditare gli avversari politici. Intervenuto oggi a Radio Radio, il leader della Lega ha criticato Luigi Diper le sue ultime uscite sui patti civici da proporre al PD, arrivando a definire il leader di M5S come "":Ti allei o non ti allei? In Umbria sono alleati. Non ci vuole un genio per capire in Umbria il 27 ottobre vincerà la Lega. Infatti Diha già iniziato a dire: 'Beh, sì, ma non sono elezioni importanti.... ...

