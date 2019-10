MotoGp | si torna in pista in Giappone per il Gp di Motegi | ORARI e DIRETTE TV di

Fonte : sportfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il Motomondiale è pronto are inper l’appuntamentose, in programma nel prossimo week-end sul tracciato diSi avvicina il sedicesimo appuntamento del Mondiale di, in programma nel prossimo week-end sul tracciato di. Dopo l’assegnazione del titolo piloti in Thailandia a Marc Marquez, il circus fa tappa in Oriente per il Gran Premio del. Il pilota della Honda non è sazio di vittorie e, in occasione dell’appuntamento nipponico, lancia la sfida ai propri rivali per festeggiare con una vittoria l’ottavo titolo conquistato a Buriram. Non sarà facile però tenere a bada le Yamaha e le Ducati, a caccia di un successo che cambierebbe il volto della propria stagione. Ecco il programma completo: Giovedì 17 ottobre Ore 10:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky SportHD Venerdì 18 ottobre Ore ...

rossi20_rossi : RT @SkySportMotoGP: ?? @lorisbaz:“Ok, questo non era previsto?? ?? Ma si torna in pista per la rimonta” Alle 18 Superpole Race ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? @lorisbaz:“Ok, questo non era previsto?? ?? Ma si torna in pista per la rimonta” Alle 18 Superpole Race ? - SkySportMotoGP : ?? @lorisbaz:“Ok, questo non era previsto?? ?? Ma si torna in pista per la rimonta” Alle 18 Superpole Race ?… -