Milan-Lecce | 1500 biglietti ' polverizzati' dai tifosi ospiti | quota 3mila nel mirino

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Domenica 20 ottobre alle ore 20,45 il posticipo di Serie A allo stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro metterà di fronte. Ilha da poco cambiato allenatore e mister Pioli farà di tutto per confezionare un debutto importante davanti ai propri. L'appuntamento è nel match contro il, neopromossa da non prendere sottogamba che ha già portato a casa risultati importanti in questo primissimo scorcio di campionato, vincendo sul difficile campo del Torino (dove lo stessoha perso) e mettendo in seria difficoltà la Roma al Via del Mare. Unche si è rivelato forte soprattutto in formato trasferta, visto che al momento ha guadagnato lontano dalle mura amiche il 100% dei suoi 6 punti (dopo la vittoria a Torino, i giallorossi hanno battuto a domicilio anche la Spal). Anche per questo motivo i salentini saranno seguiti da moltinella trasferta ...

junews24com : Liverani vede Milan e Juve: «Non ci rassegneremo al ruolo di vittime sacrificali» - tribunpontianak : JADWAL Liga Italia Serie A Giornata 8 - FlashJ18 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lecce, Liverani a Gazzetta: 'Milan e Juventus? Non ci rassegniamo al ruolo di vittime sacrificali' -