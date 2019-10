Lassù sulle montagne

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 14 ottobre 2019)Una cosa che mi ha sempre colpito è come qualità universalmente ed eternamente riconosciute (coraggio, lealtà, abnegazione, altruismo, generosità, impegno) vengano poi sottomesse alla faziosità politica e al contesto storico in cui avvengono. Spesso l’opinione pubblica non sa distinguere la persona dalla causa; forse perché leggere Shakespeare o Virginia Woolf non è di moda, forse perché al mondo è pieno di anime semplici che al cinema chiedono “quello è il buono o il cattivo?”; resta il fatto che quando una persona fa qualcosa di eroico per la causa sbagliata, il pubblico lo interpreta come malvagio. Non è sbagliato, ma crea dei problemi. Ci sono molti esempi, ma prendiamo uno che conoscono tutti: la storia di Schindler, di Bartali o di Perlasca che salvano gli ebrei dai rastrellamenti ci emozionano e ci inorgogliscono, perché rischiarono la propria vita per ...

jakclive : 'O al tuo comando l'aquila s'innalza e costruisce il suo nido sulle alture? Di lassù spia la preda e da lontano la… - silviaguidi : RT @museofirenze: Ieri mattina sono ripresi i #monitoraggi sulle superfici esterne dei monumenti di Piazza del Duomo. Un lavoro fondamental… - Lilla_Lalla : RT @museofirenze: Ieri mattina sono ripresi i #monitoraggi sulle superfici esterne dei monumenti di Piazza del Duomo. Un lavoro fondamental… -