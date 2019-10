Fonte : digital-news

(Di lunedì 14 ottobre 2019)nel mercato televisivo italiano per far fronte all'offensiva deiplayer internazionali, a partire da Disney+ che si appresta al debutto sulla piazza nordamericana il 19 novembre al competitivo prezzo di 7 dollari al mese ed è atteso entro un paio di anni in tutto il mondo. L'offensiva del colosso Usa dell'entertainment, che porterà il catalogo Disney in streaming, insieme alledi, Apple e, spingono le realtà nazionali ad accordi e strategie innovative per garantirsi la...

novasocialnews : Grandi manovre, Netflix si accorda con Sky e Mediaset, si muovono Amazon e Rai - TittiJones : Gente che guida macchine grandi come noccioline e fa manovre come fossero autotreni... #lunedivelenoso - calciomercatoit : ??#Inter - Grandi manovre in mezzo: #Matic caldo per gennaio, poi occhi su #Castrovilli e #VanDeBeek ??#CMITmercato -