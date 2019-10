Chef Rubio contro Giletti. Ma il web lo massacra

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) A margine della drammatica sparatoria di Trieste, segnata dalla morte di due agenti di polizia, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi, mentre erano in servizio in Questura, dagli spari del dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran-aveva contestato con durezza l'"impreparazione" con la quale, in generale, opererebbe - a suo dire- la polizia: "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio, che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra". Al commento in questione, riportato dallosu Twitter, era poi seguita la risposta piccata di Massimo, che a Non è l'arena aveva silurato, difendendo così "i servitori dello Stato": "Viviamo in una società dove appena succede qualcosa, uno non sente altro che ...

