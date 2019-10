Varese | straniero ubriaco minaccia autista e aggredisce carabinieri

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Federico Garau Il 44enne, in stato di alterazione psicofisica, ha primato ed insultato l'che lo aveva colto senza titolo di viaggio, poi si è scagliato contro iintervenuti in suo soccorso Completamentesu un bus die senza biglietto, ha primato il conducente e si è poi scagliato con violenza contro iintervenuti sul posto. Il responsabile è un nullatenente cubano, già noto alle forze dell'ordine, che durante la tarda serata dello scorso venerdì ha dato in escandescenze su un mezzo pubblico in servizio lungo la tratta-Ghirla-Luino. Sono all'incirca le 20:40, quando la corsa dell'autobus si interrompe lungo viale Aguggiari a causa delle intemperanze del 44enne. Rimproverato dall'per il fatto di essere sprovvisto di regolare titolo di viaggio, infatti, l'extracomunitario ha reagito con forte ...

SpiritoftheAlps : @Cristin14849886 @GeMa7799 Varese uguale... vai al mercato o in Piazza Repubblica entrambi in pieno centro e sei tu… -