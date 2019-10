Siria, uccisa attivista diritti donne

Tra i 9 civili trucidati a sangue freddo dai miliziani filo-turchi nel nordest dellac'è anche Hevrin Khalaf segretario generale del Partito Futurono e una delle più note attiviste per idellenella regione Si batteva per la coesistenza pacifica fra curdi, cristiano-ci e arabi. Hevrin e il suo autista sono stati assassinati su un'autostrada, dopo essere stati prelevati dalla loro auto.Il massacro di tutti e 9 i civili,avvenuto in momenti diversi a sud di Tel Abyad, è stato filmato e messo in rete.(Di domenica 13 ottobre 2019)