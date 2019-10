Mattia Binotto F1 | GP Giappone 2019 | “Non abbiamo raccolto quanto seminato in qualifica”

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) Mattanon è certo soddisfatto dopo il Gran Premio deldi Formula Uno. Dopo la strepitosa doppietta nel corso delle qualifiche la scuderia di Maranello confidava in ben altro risultato a Suzuka, ma un secondo ed un sesto posto, non possono certo far sorridere il team principal. “C’è rammarico, com’è normale che sia – esordisce ai microfoni di Sky Sport – Nonin qualifica e oggettivamente la partenza ha rovinato tutto, c’è poco altro da dire. Peccato anche per il nostro ritmo in gara che, come il degrado gomme, non sono stati all’altezza. Peccato, se fossimo riusciti a rimanere davanti…”. La partenza, ha vissuto tre momenti ben distinti. “Bottas ha compiuto uno start impeccabile, noi no. Vettel ha rischiato la falsa partenza e ha tratto in inganno anche Leclerc che, di ...

