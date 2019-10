L’Alto Adige non esiste più | da ora in poi si chiamerà solo provincia di Bolzano

Fonte : fanpage

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il nome Alto, insieme a tutti i suoi derivati come altoatesino, scomparirà presto dal vocabolario: una legge approvato dal consigliole diprevede che da ora in poi l'unica dicitura italiana accettata per questo territorio sarà "autonoma di". Rimane, invece, il termine tedesco Sudtirol.

