Gen. Allen: Erdogan fa pulizia etnica

"Il presidente Donald Trump ha le mani sporche di sangue per aver abbandonato i nostri alleati curdi". Lo dice l'ex comandante della coalizione internazionale anti-Isis,il generale americano John, che ricoprì l'incarico durante l'amministrazione Obama dopo esser stato capo delle forze Usa in Afghanistan. "Le conseguenze dell'attuale crisi erano del tutto prevedibili e nonostante questo gli Usa hanno dato la luce verde", denunciache parla di "in corso" voluta dal leader turco.(Di lunedì 14 ottobre 2019)