Barcolana | vince Vincec l’edizione della bonaccia

Vela - Way of Life vince la Barcolana 51 : 13.13 A Trieste Way of Life vince la 51a Barcolana con il tempo di 1 ora e 54 minuti. Dopo una partenza a rilento, la quasi assenza di vento ha costretto gli organizzatori ad accorciare il percorso e la linea del traguardo è stata fissata alla seconda boa, tagliando due dei quattro lati previsti.L'imbarcazione di quasi 27 metri è la "Reloaded Edition" di Maxi Iena e il suo armatore è lo skipper capodistriano Gasper vincec, olimpionico di Finn ...