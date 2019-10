Ascoli | rissa al pronto soccorso | coinvolti 5 infermieri

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Marco Della Corte Maxiscoppiata aldell'ospedale di San Benedetto del Tronto, il tutto sarebbe avvenuto a causa di una mancata precedenza Una mancata precedenza ha scatenato unainiziata nella trafficata via del centro e terminata all'interno deldell'ospedale di San Benedetto del Tronto (Piceno). Una battibecco degenerato che ha vistocinqueintervenuti per calmare i bollenti spiriti, ma che sono stati malmenati dai contendenti (6 in tutto) i quali, non contenti, hanno utilizzato anche le aste delle flebo lì presenti per difendersi ed attaccare. Come leggiamo dal Corriere Adriatico il fatto increscioso è iniziato quando due famiglie hanno avuto una discussione in viale De Gasperi. La violenta lite è proseguita nella zona triage delquando i contendenti si sono di nuovo incontrati, dando ...

sindacando : ?? NurSind Ascoli Piceno e Fermo ?? Deve essere garantita la presenza h.24 di almeno un vigilantes per ciascun pronto… -