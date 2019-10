A Pompei il meraviglioso affresco ‘splatter’ dei gladiatori

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019)continua a stupire e ad esercitare la sua magia. Una straordinaria scoperta emerge dai cantieri di messa in sicurezza previsti dal Grande Progettonella città sepolta dalla lava nel 79 dopo Cristo. Si tratta di unche raffigura dueal termine di un combattimento. Si riconoscono dalle armature differenti: a sinistra un "Mirmillone" impugna l'arma di offesa, il gladium, un grande scudo rettangolare e veste un elmo con visiera con pennacchi, il cimiero. A destra un "Trace", in posizione soccombente, con lo scudo a terra, l'elmo a tesa larga sormontato da un alto cimiero. La rappresentazione delle ferite è estremamente realistica, il sangue scorre e bagna i gambali.L'misura circa 1 metro e 10 per 1 metro e mezzo ed è stato rinvenuto tra il Vicolo dei Balconi e il vicolo delle Nozze d Argento, era collocato nel sottoscala, forse di una bottega: ...

