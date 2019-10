Siria | l’appello dei curdi agli Usa | “Ci avete abbandonati Aiutateci” Germania | “Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) “I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione”, invece “ci hannocon la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera turca”. Le Forze democratichene, in un comunicato letto davanti ai giornalisti, lanciano un appelloStati Uniti, che dopo l’annuncio dell’offensiva militare della Turchia nel nord della– già arrivata al quarto giorno – hanno deciso di ritirare le proprie truppe e di lasciare campo libero ai militari di Erdogan. Ichiedono quindiUsa di “assumersi le proprie responsabilità morali” e di “rispettare le promesse” dopo aver accusato Washington di averlidavanti all’offensiva delle truppe turche. Intanto le notizie che arrivano dal nord dellaparlano di combattimenti violenti e di almeno 10 civili che sono stati ...

davidefaraone : Ho firmato l'appello alle Nazioni Unite per fermare le violenze in Siria ad opera dell'esercito turco - SaveChildrenIT : “Ieri sera è iniziata l’offensiva militare della Turchia nel nord est della #Siria. Siamo preoccupati per i bambini… - MussoniMarco : Santarcangelo per la Siria, l'appello alla pace del sindaco Alice Parma -