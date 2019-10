Sbaglia chi non sta qui

Milan - tirata d’orecchie da Arrigo Sacchi : “esonero Giampaolo? Bravo allenatore - hanno ammesso di aver Sbagliato” : Arrigo Sacchi tira le orecchie alla dirigenza del Milan: l’esonero del suo ‘pupillo’ Marco Giampaolo non va giù all’ex allenatore rossonero L’era di Marco Giampaolo al Milan è durata davvero poco, il tempo di 7 partite: 4 sconfitte e 3 vittorie, è bastato questo score per fare le valigie. Troppo presto forse, sarà il tempo a dirlo o magari non lo sapremo mai. Adesso tocca a Stefano Pioli guidare la risalita ...

Lotito : “Tolleranza zero sul razzismo. Adesso basta - chi Sbaglia paga” : La linea del presidente della Lazio Claudio Lotito verso chi si macchia di comportamenti razzisti è quella della tolleranza zero. Ieri ha espresso parole durissime contro le “mele marce” presenti nella tifoseria laziale, che vanno eliminate per il buon nome della società, soprattutto all’estero. Tolleranza zero L’Uefa ha aperto un fascicolo sui saluti fascisti di parte della Curva Nord durante Lazio-Rennes, una cosa che ...

Alì Agca : “Papa ha Sbagliato a chiamare Pignatone in Vaticano - lui archiviò il caso Orlandi” : “La nomina dell'ex procuratore capo di Roma dottor Giuseppe Pignatone a presidente del tribunale Vaticano è un grave errore commesso da Papa Francesco. Poiché il dottor Pignatone ha archiviato il caso Emanuela Orlandi al tribunale di Roma”: a parlare è l'attentatore di Giovanni Paolo II, Mehmet Ali Agca, che chiede le dimissioni di Pignatone.Continua a leggere

Striscia la Notizia - Morgan rischia grosso : "Tutto Sbagliato" - un attacco frontale ai magistrati : Torna in tv, Morgan, dopo lo sfratto di cui tanto si è parlato la scorsa estate. Lo fa a Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 martedì 8 ottobre, dove viene raggiunto da Valerio Staffelli, il quale è tornato ad indagare sulla vicenda. Oggi Morgan vive in un piccolo appartamento in a

JESSICA MORLACCHI - CELINE DION/ 'Con Laura Pausini ho Sbagliato…' - Tale e quale show - : JESSICA MORLACCHI, Tale e quale show 2019: dopo l'imitazione poco convincente di Laura Pausini si confronta con la star CELINE DION.

Gabrielli : “Sbagliato multare le ONG”. Lega furiosa : “Dichiarazione surreale” : Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, attacca il Capo della polizia Franco Gabrielli per alcune dichiarazioni fatte durante il Festival delle città in corso a Roma. Il capo della polizia ha sostenuto di essere contrario alle multe alle Ong contenute nei decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini che però non boccia del tutto: "Alcune cose sono positive".Continua a leggere

Milan - Giampaolo : “Chi pensa che i calciatori se ne freghino si Sbaglia. Serve più equilibrio nei giudizi” : “Lavoriamo per non avere certe battute di arresto. Per me è importante l’equilibrio”. Sono le parole del tecnico del Milan Marco Giampaolo alla vigilia della sfida di campionato con il Genoa. “Non bisogna ragionare con l’io ma con il noi, sento la responsabilità per la squadra, la società i giocatori ed i tifosi al di là degli interessi individuali, che non contano nulla rispetto al Milan. Dopo 4 sconfitte in ...

Donna Sbaglia nome nel chiamare il compagno in un momento di intimità - come reagisce l’uomo è da brividi : Una coppia era in un momento di intimità e lei ha sbagliato a pronunciare il nome del suo uomo chiamandolo, invece che Gary, Chris. Lei, Joanne Kitchen era la compagna di Gary Higgs ma non ha pronunciato il suo nome bensì quello di un atro uomo. A quel punto l’uomo, fuori di se dalla rabbia, ha ucciso la Donna ma poi ha confessato il delitto raccontando così: ”Non sapevo esattamente cosa stavo pensando. Ho preso il coltello in ...

Vede la sua valigia abbandonata in mezzo alla pista prima del decollo e chiama l’hostess. Lei : “Si sta Sbagliando - stia calmo” : Sei seduto comodamente sulla tua poltroncina. L’aereo sta decollando. Stai pregustando l’arrivo all’agognata meta delle vacanze o il ritorno alla dolce casa. Intanto, fuori dal finestrino, scorgi improvvisamente la tua valigia abbandonata in mezzo alla pista. Il peggior incubo di un passeggero d’aereo si è materializzato qualche giorno fa all’aeroporto di Monaco di Baviera. Karn Rateria è la vittima della clamorosa dimenticanza di un facchino. ...

Padova : imam arrestato - schiaffi e pugni ai bambini che Sbagliavano preghiera (2) : (AdnKronos) - Maltrattamenti e violenze che gli stessi bambini non capivano, tanto che uno di loro rivolto al proprio compagno appena schiaffeggiato gli dice: "ma perché non lo denunci alla Questura?". Per interrompere queste violenze, gli uomini della Digos, dopo indagini di pochi mesi, partire ad

Padova : imam arrestato - schiaffi e pugni ai bambini che Sbagliavano preghiera : Padova, 1 ott. (AdnKronos) - Una violenza continua, quotidiana con schiaffi, pugni, spintoni umiliazioni, tirate di orecchie, ai bambini, giovanissimi dai 4 ai 5 e fino ai 10 anni che sbagliavano nel recitare le preghiere islamiche,e per questo arrestato all'alba di oggi dagli uomini della Digos di

Padova : imam arrestato - schiaffi e pugni ai bambini che Sbagliavano preghiera (2) : (AdnKronos) – Maltrattamenti e violenze che gli stessi bambini non capivano, tanto che uno di loro rivolto al proprio compagno appena schiaffeggiato gli dice: “ma perché non lo denunci alla Questura?”. Per interrompere queste violenze, gli uomini della Digos, dopo indagini di pochi mesi, partire ad inizio estate, su provvedimento del Gip di Padova, questa mattina hanno arresto l’imam, in Italia con permesso di ...

Padova : imam arrestato - schiaffi e pugni ai bambini che Sbagliavano preghiera : Padova, 1 ott. (AdnKronos) – Una violenza continua, quotidiana con schiaffi, pugni, spintoni umiliazioni, tirate di orecchie, ai bambini, giovanissimi dai 4 ai 5 e fino ai 10 anni che sbagliavano nel recitare le preghiere islamiche,e per questo arrestato all’alba di oggi dagli uomini della Digos di Padova. Maltrattamenti che per il giovane 23enne imam del Centro di preghiera ‘Bangladesh Cultural Center’ erano il ...

Vieni da me - Monica Setta chiede scusa alla Lecciso : “Ho Sbagliato” : Monica Setta si scusa con Loredana Lecciso in diretta a Vieni da me: “Ho fatto una cav**ata!” E’ stata Monica Setta, conduttrice di Unomattina in Famiglia in coppia con Tiberio Timperi, la protagonista dell’intervista con le emoticon nella puntata di Vieni da me di oggi, lunedì 30 settembre 2019. Ospitata dalla padrona di casa Caterina Balivo, la giornalista si è quindi trovata a dover assegnare delle emoticon ad una ...