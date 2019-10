Sassuolo-Inter | streaming e tv | dove vedere l’8a giornata di Serie A

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 12 ottobre 2019)e tv, 8aIl primo big match dellanon si fa attendere.arriva subito, alla quintadi campionato, di domenica 20 ottobre alle 12.30.ine in tv: eccovederla La partita sarà visibile su Dazn, canale 209 di Sky ma anche tramite intramite l’app. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti, ritenuti però illegali come Rojadirecta. Ma non solo, ci sono anche molte alternative: da TvTap per Android He’s goal, StopStream, Cricsports, Live3s e Sports Livesolo per citarne alcuni. Ti stai chiedendole partite di calcio in Diretta? Di seguito abbiamo recensito i migliori siti per guardare le partite di calcio gratis in Diretta. La lista dei migliori siti ...

passione_inter : CdS - Lukaku rientra in anticipo ma è in dubbio contro il Sassuolo: Conte lo vuole al 100% per il Borussia -… - passione_inter : GdS - Lukaku mette nel mirino il Sassuolo: niente Kazakistan, rientro anticipato ad Appiano -… - WestLegionAle : #U18 #Berretti Campionato 4ª Giornata #Sassuolo 2 vs 1 #INTER ? : Cancello #SassuoloINTER -