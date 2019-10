Roma,passeggero distrugge bus: bloccato

Ennesimo atto vandalico ai danni di un autobus della linea notturna dell'Atac. La vettura che era in transito su via Casilina è stata distrutta da unstraniero che, all'improvviso, ha mandato in frantumi i finestrini. Illeso l'autista,mentre ilche tentava di dileguarsi dopo il raid è statoda un passante che lo ha tramortito con un pugno, in attesa dell'arrivo degli agenti. "Altro che ronde, qui ci vogliono i taser per gli autisti",commenta il sindacalista De Francesco del Faisa Secel.(Di sabato 12 ottobre 2019)