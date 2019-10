Roma | su e giù sull’A24 con l’auto carica di 40 chili di marijuana e due di hashish

Politica Roma. Pelonzi (PD) : “Raggi ora basta! Salvini giù le mani da Roma!” : Politica Roma – Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. “Ha ragione il segretario Zingaretti: la Raggi risolva i problemi, se ne e’ capace. Un sindaco deve governare. Se poi non e’ capace, se ne deve andare. Basta parole, ora vogliamo i fatti”. “Il Pd vuole i fatti – prosegue – e li pretende sia dal livello nazionale fino a quello cittadino. Il nostro giudizio sulla ...

A Roma la canonizzazione di madre Giuseppina Vannini : madre Giuseppina Vannini sara’ canonizzata da Papa Francesco domani alle 10.15 – insieme al cardinale Newman e ad altri tre beati. Dieci giorni di festeggiamenti, a Roma, all’insegna delle opere di misericordia con al centro poveri, ammalati e carcerati. Verra’ ricordata cosi’ madre Giuseppina Vannini, fondatrice delle Figlie di San Camillo, che domani alle 10.15 – insieme al cardinale Newman e ad altri tre ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 5-4 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il Romano si aggiudica il primo parziale al tie-break ed è avanti di un break nel secondo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Rovescio largo di Thiem, terzo match point. 40-40 Prima vincente di Berrettini. Thiem si lamenta perché ha chiesto il challenge ma l’arbitro non glielo concede. 40-A Dritto in rete di Berrettini, altra palla break. 40-40 Prima vincente di Berrettini. 40-A Lob di rovescio lungo di Berrettini, palla del controbreak. 40-40 Serve and volley di Berrettini sulla seconda, Thiem lo fulmina ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 5-3 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il Romano si aggiudica il primo parziale al tie-break ed è avanti di un break nel secondo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Thiem. 30-0 Fallisce il cross stretto di rovescio Berrettini. 15-0 Risposta di rovescio a metà rete di Berrettini. 5-3 Servizio e dritto vincente di Berrettini! 40-30 Gran dritto d’attacco di Thiem. 40-15 Altra prima vincente di Berrettini. 30-15 Rovescio in rete di Berrettini. 30-0 Prima vincente di Berrettini. 15-0 Dritto vincente di Berrettini! 4-3 Stavolta Berrettini ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 3-3 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il Romano si aggiudica il primo parziale al tie-break annullando un set point! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Dritto vincente di Berrettini! 40-30 Gran volée smorzata di rovescio di Berrettini! 30-30 Doppio fallo di Berrettini. 30-15 Servizio e dritto vincente di Berrettini. 15-15 Bellissimo rovescio lungolinea di Thiem. 15-0 Rovescio di Berrettini che tocca il nastro e diventa vincente. 2-3 Risposta di dritto lunga di Berrettini. 40-0 Prima vincente di Thiem. 30-0 Risposta di rovescio lunga di ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 2-2 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il Romano si aggiudica il primo parziale al tie-break annullando un set point! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Passante deviato dal nastro di Berrettini che poi chiude col dritto vincente. 40-0 Risposta di rovescio in rete di Thiem. 30-0 Ace di Berrettini. 15-0 Smash vincente di Berrettini. 1-2 Prima vincente di Thiem. 40-15 Gran palla corta di rovescio di Thiem. 30-15 Berrettini costretto a mettere in rete un rovescio. 15-15 Rovescio in rete di Berrettini. 0-15 Gran dritto di Berrettini. 1-1 ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il Romano si aggiudica il primo parziale al tie-break annullando un set point! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima vincente di Thiem. 30-0 Risposta di rovescio larga di Berrettini. 15-0 Rovescio slice d’attacco in rete di Berrettini. 10-8 Rovescio largo di Thiem! primo SET PER BERRETTINI! 9-8 Thiem scappa indietro dalla rete e alla fine mette lungo il dritto, quarto set point Berrettini! 8-8 Dritto lungo di Thiem che spreca il primo set point in suo favore. 7-8 Prima vincente di Thiem. 7-7 ...

Nadia Toffa - le “iene” Matteo Viviani - Giulio Golia e Filippo Roma si commuovono in studio : “È passato ancora troppo poco tempo” : “È passato ancora troppo poco tempo. L’atmosfera qui in studio è che non sia ancora cambiato nulla, come se lei ci fosse“. Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma non sono riusciti a nascondere l’emozione e la commozione nell’ultima puntata de Le Iene in cui hanno voluto ricordare ancora una volta Nadia Toffa, la loro collega morta il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Perché per ...

Nadia Toffa - le iene Matteo Viviani - Giulio Golia e Filippo Roma si commuovono in studio : “È passato ancora troppo poco tempo” : “È passato ancora troppo poco tempo. L’atmosfera qui in studio è che non sia ancora cambiato nulla, come se lei ci fosse“. Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma non sono riusciti a nascondere l’emozione e la commozione nell’ultima puntata de Le iene in cui hanno voluto ricordare ancora una volta Nadia Toffa, la loro collega morta il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Perché per ...

Nadia Toffa - a ‘Le Iene’ il ricordo commosso di Giulio Golia - Matteo Viviani e Filippo Roma : La puntata di giovedì 10 ottobre si è aperta nel ricordo dell’indimenticabile conduttrice: “La sensazione che si prova è che...

Madre Giuseppina Vannini - a Roma celebrazioni per canonizzazione : Roma – Madre Giuseppina Vannini verrà canonizzata domenica 13, e per l’occasione si terranno festeggiamenti di dieci giorni nei luoghi più importanti collegati alla vita della santa. Dieci giorni di festeggiamenti, a Roma, all’insegna delle opere di misericordia al centro poveri, ammalati e carcerati. Verra’ ricordata cosi’ Madre Giuseppina Vannini, fondatrice delle Figlie di San Camillo, che domenica 13 ottobre ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 6-4 - il Romano raggiunge Fognini nei quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. E’ una vittoria pesantissima per Berrettini, che, in attesa di Zverev e Goffin, si è ripreso l’ottava posizione nella Race to London. E’ una splendida giornata per il tennis italiano, che festeggia la qualificazione ai quarti di Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il romano affronterà il vincente di Thiem-Basilashvili, ...

Extinction Rebellion - sciopero della fame degli attivisti a Roma. Michael Stipe si unisce alla protesta in Italia : “Chiedono il giusto” : “Non stanno assolutamente chiedendo troppo. Chiedono il giusto“. Michael Stipe, ex leader dei R.E.M., non ha dubbi: gli attivisti di Extinction Rebellion (XR) stanno combattendo una battaglia – non violenta – necessaria. Il cantante ha deciso che devolverà all’organizzazione ambientalista i guadagni ricavati il primo anno dalle vendite delle sue ultime opere, il libro di fotografie “Our Interference ...

Giulia De Lellis - Costanzo parla del Romanzo congratulandosi : 'L'ho letto anche io' : È passato meno di un mese da quando è stato pubblicato il primo libro di Giulia De Lellis: in pochissimo tempo, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" ha ottenuto risultati incredibili, scalando tutte le classifiche di vendita. Tra coloro che si sono complimentati con l'influencer per questi numeri da capogiro, c'è anche Maurizio Costanzo. Il conduttore ha elogiato la capacità della romana di calamitare l'attenzione su di sé ...