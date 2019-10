Isco-Juventus | lo spagnolo via dal Real? Ecco l’indizio

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 12 ottobre 2019): sempre più probabile un addio anticipatoMadrid. Il trequartista, stando a quanto dichiarato da Eduardo Inda, vuole lasciare le merengues per tornare protagonista in un top club. La Juve è sempre in agguato, convinta di poter convincere il classe 1992 a trasferirsi a Torino, già a gennaio. Il rischio di non disputare l’europeo è altissimo., le parole di Eduardo Inda “So chepuò lasciare ilMadrid a gennaio. Non sta giocando, e vuole essere protagonista all’Europeo. Se non gioca a Madrid questo sarà difficile.si aspettava di giocare di più, e di essere protagonista. Se questo non accadrà, non verrà convocato dalla Spagna per l’Europeo”.

calciomercatoit : #Juventus, idea scambio tra #EmreCan e #Isco con il #RealMadrid - aishyte : @SpudFNVPN A sentire don balón e altri simili ammennicoli, la Juventus avrebbe chiuso per gennaio per: Eriksen Kant… - isco_q10 : RT @Alemonaco88: Tutti a casaaaaaaa, tutti! “Vi dominiamo”. Si, magari domani, 90’ di dominio assoluto a San Siro. Andonio stai sereno, ti… -