Foggia, 53enne uccide moglie e figlie

Un agente penitenziario ha ucciso lae le duedi 12 e 18 anni e poi si è tolto la vita. E' avvenuto nella notte in un appartamento si Orta Nova, in provincia di. Secondo le prime informazioni, l'omicida, 53 anni, ha prima sparato alla54enne, e poi alle. L'uomo avrebbe avvertito i carabinieri prima di suicidarsi sparandosi un colpo alla testa. Sarebbe deceduto in ospedale, a. I militari hanno avviato le indagini per chiarire le cause della tragedia.(Di sabato 12 ottobre 2019)