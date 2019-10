Fate attenzione quando scattate i selfie | potreste essere trovati dai riflessi negli occhi

SMS da Poste Italiane? No - Fate molta attenzione a questi SMS truffa : Avete ricevuto questi messaggi SMS con problemi al conto e alla PostePay? Sono una truffa e non provengono da Poste Italiane. fate attenzione! L'articolo SMS da Poste Italiane? No, fate molta attenzione a questi SMS truffa proviene da TuttoAndroid.

Email da Amazon per il cambio server? L’ennesima truffa : Fate attenzione : Una nuova truffa torna a colpire gli utenti della Rete, indirizzata in particolar modo agli utenti meno esperti, che spesso si lascino ingannare da finti messaggi. È il caso di una mail, che sembrerebbe provenire da Amazon, nel quale il colosso dell’e-commerce, paventando un fantomatico cambio di server, chiede il reinserimento dei dati della propria carta di credito. In realtà gli ignari utenti vengono dirottati su una pagina realizzata ...

Fate attenzione - c'è un nuovo tentativo di attacco phishing in circolazione tramite SMS : Negli ultimi giorni ci sono state numerose segnalazioni di tentativi di attacchi phishing tramite SMS in apparenza provenienti dalla propria banca.

Jovanotti denuncia fake news con la sua immagine : “Fate attenzione” : Jovanotti denuncia fake news che recano la sua immagine dopo settimane che sul web circolano notizie fasulle su una sua presunta intervista, a causa della quale sarebbe in procinto di pagare conseguenze gravissime per le dichiarazioni rese. A intervenire sui suoi social è Lorenzo Cherubini in prima persona, con un avviso a tutti i fan e non fan e la richiesta di prestare la massima attenzione a queste notizie assolutamente false e che hanno ...