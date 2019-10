Ci sarà Rosy Abate 3 | Canale 5 parla di “arrivederci record”

Rosy Abate non muore - il finale rimontato all’ultimo da Pietro Valsecchi. Ci sarà una terza stagione? Tutto è nelle mani di Giulia Michelini : Rosy Abate avrà una terza stagione? Il futuro della fiction è diventato un piccolo giallo televisivo. E’ questa la domanda che si pongono i telespettatori della fiction, spin off di Squadra Antimafia, con Giulia Michelini. L’ultima puntata si è conclusa con un finale che non esclude la realizzazione di un seguito. A rimetterci la vita è stato il poliziotto Luca Bonaccorso, la Abate ha raccontato a suo figlio la verità sulla morte del ...

ROSY ABATE 3 CI sarà?/ Anticipazioni : finale aperto - Leo vs Costello nella 3a serie? : ROSY ABATE 3, Anticipazioni: ci sarà una stagione della fiction con Giulia Michelini? Il finale aperto lascia spazio a un nuovo capitolo.

Rosy Abate 3 ci sarà? Anticipazioni trama e dichiarazioni degli attori : Anticipazioni terza stagione Rosy Abate: cosa si sa finora? Rosy Abate 3 si farà? Grandi dubbi sulla nuova stagione dedicata alla Regina di Palermo, che si è resa protagonista di episodi inaspettati nelle ultime puntate. Ci sono già delle prime Anticipazioni e cosa ne pensano Giulia Michielini e Vittorio Magazzù della possibilità di recitare ancora […] L'articolo Rosy Abate 3 ci sarà? Anticipazioni trama e dichiarazioni degli attori ...

Rosy Abate : ci sarà una terza stagione? : Mentre attendiamo di scoprire l'epilogo del secondo capitolo della serie dedicata alla Regina di Palermo, scopriamo di più su una possibile terza stagione...

Rosy Abate 3 ci sarà? Il finale in onda questa sera è stato riscritto per i fan : la regina di Palermo non morirà? : Rosy Abate 3 ci sarà oppure no? Sembra che la storia di Giulia Michelini nei panni di Rosy Abate si chiuderà proprio questa sera con la messa in onda del finale della seconda stagione. Il dado è tratto e presto quello che si verserà in strada potrebbe essere proprio il sangue della mafiosa che per anni è scampata alla morte, si è salvata dopo ferite improbabili ed è sempre tornata a vivere ad un passo dalla morte, ma anche questa sera succederà ...

Anticipazioni Rosy Abate - finale di stagione : ci sarà la sfida decisiva con Costello : È stata una puntata ricca di emozioni e di sorprese quella che i telespettatori di Rosy Abate 2 hanno potuto seguire ieri 4 ottobre su Canale 5. Essa ha sancito il ravvedimento di Leonardo che, dopo avere riposto la completa fiducia in Antonio Costello, ha dovuto rendersi conto di poter contare solo sulla madre, oltre che su Regina e Luca Bonaccorso (a sua volta costretto ad affrontare la realtà e la scoperta del legame di alcuni colleghi con il ...

Rosy Abate 2 - inizio con doppio appuntamento : “sarà una bomba” : Data ufficiale inizio Rosy Abate 2, la conferma di Giulia Michelini Rosy Abate 2 ha finalmente una data d’inizio; a rivelarlo sono i profili social della serie con un post che sicuramente spiazzerà più di un telespettatore. Sì, perché Rosy tornerà a settembre, come tutti sapevamo, ma lo farà con un doppio appuntamento: “Mi sono fatta […] L'articolo Rosy Abate 2, inizio con doppio appuntamento: “Sarà una bomba” ...

Rosy Abate 2 - anticipazioni prima puntata : i nemici saranno il boss Costello e Regina : Le repliche trasmesse da Canale 5 nel mese di luglio, hanno stuzzicato ancora di più la curiosità dei fan di Rosy Abate, che aspettano la seconda stagione da quasi due anni. L'attesa sta per finire e, dopo numerosi annunci di messa in onda, prima prevista agli inizi del 2019, poi posticipata alla primavera e infine all'autunno, Mediaset ha comunicato che il ritorno della serie è imminente. Secondo alcuni rumors in rete, il debutto avverrà nel ...