Calcio e mafia | il duro appello di De Raho | “Un esempio sono i rapporti tra giocatori del

Fonte : calcioweb.eu

"Lo sport ha un importante ruolo nel gioco della trasparenza, della integrità e della correttezza. Le mafie sono entrate anche nello sport, nel mondo del calcio. Bagarinaggio e influenze negli incontri, calciatori del Napoli che hanno avuto rapporti coi camorristi. A volte le mafie cercano anche di acquisire società sportive minori che creano consenso nei luoghi dove operano. L'antidoto a tutto questo sono le regole e chi opera nello sport e chi lavora nello sport deve ancora di più reagire alle situazioni che creano scorrettezze". Sono le parole del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho intervenuto al corso per formatori tecnici di taekwondo in corso a Formia e organizzato dal presidente federale Angelo Cito.

