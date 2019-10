Piazza Navona | domenica ‘Insieme’ con Tortu e Re

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma –13 ottobre torna a Roma ‘Atletica insieme’, l’evento dedicato alle famiglie e alla promozione dello sport. Nella suggestiva cornice di, tra i campioni presenti alla terza edizione, ci saranno anche Filippoe Davide Re. Dopo le belle prove ai mondiali di Doha, i primatisti italiani dei 100 e dei 400 metri si intratterranno con tifosi e appassionati nella zona della pista di velocita’. Sara’ una giornata di sport per tutti, in cui grandi e piccoli potranno cimentarsi con alcune specialita’ dell’atletica. La manifestazione organizzata da Fiamme Gialle, Roma Capitale e Fidal Lazio si aprira’ alle ore 10 con attivita’ sportive per i piu’ piccoli e con la ‘Mamma Run’, una passeggiata di 500 metri per mamme e figli sul percorso che si snoda intorno alla. Lo starter ...

val_fina : RT @beautifulpic777: Fontana di Piazza Navona a Roma - Aquilon41053709 : @RisorseRPR Che? Come vanno le comunicazioni al Cittadino? Intanto Piazza Navona è diventata un parcheggio. - m_montagna2 : @antoniopolito1 grazie per il suo articolo sulla droga. Passare ogni giorno attraverso i portici di Piazza Diaz a M… -