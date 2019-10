Lodi | una mucca è in fuga da tre mesi e nessuno riesce a prenderla

Domenica In - ELodie esprime vicinanza ad Emma : 'È una donna forte - affronterà tutto' : Elodie Di Patrizi è stata ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In di oggi, 22 settembre. La cantante italo-francese ha parlato dei suoi successi, della sua vita fin da quando era bambina e del carattere che fondamentalmente non è mai cambiato. Oltre ai momenti di gioia, l'artista 29enne si è soffermata anche sulle fasi più toccanti della sua esistenza, tra cui l'esperienza vissuta ad Amici e il rapporto con Maria De Filippi ed Emma ...

Dimitri Russo : 'la musica neomeLodica è una piaga'/ Ex sindaco torna a Pomeriggio 5 : Dimitri Russo, l'ex sindaco di Castel Volturno, torna a Pomeriggio 5 per lo scontro Nord vs Sud: 'la musica neomelodica è una piaga'.

Superenalotto - la vincita record da 209 milioni di euro non è ancora stata riscossa : a Lodi nessuno sa chi è il fortunato vincitore : È il vincitore più fortunato della storia della lotteria in Italia, eppure non si è ancora presentato per ritirare il premio. A quasi un mese dall’estrazione che gli ha fatto aggiudicare la cifra record di oltre 209 milioni di euro, colui o colei che possiede la schedina con la sestina decisiva ancora non si è fatto avanti e a Lodi, città dove si trova la tabaccheria in cui è stato venduto il tagliando, nessuno ha idea di chi possa essere, ...

ELodie Patrizi - topless in vacanza con Mahmood tra selfie e tuffi sfortunati : Elodie e Mahmood si godono gli ultimi giorni di mare prima di tornare ai numerosi impegni arrivati col successo che li ha travolti nell’ultimo anno. Nell’uscita in barca la cantante nata ad “Amici” sfoggia un topless da urlo, mentre il collega si ferisce alla testa a causa di alcuni ricci. A Porto Cervo i cantanti, fotografati da “Chi”, trascorrono il tempo in barca. Elodie si fa scattare alcune foto poi, per prendere un’abbronzatura più ...

ELodie/ Marracash 'sbava' per foto su Instagram : 'Che uomo fortunato!' : Elodie Di Patrizi sul palco del Festival di Castrocaro 2019 dopo il Red Carpet a Venezia. Ecco la foto che ha fatto impazzire Marracash...

Superenalotto - festa al bar di Lodi dove è stata centrata la vincita record : ed è caccia all’anonimo fortunato : “Noi abbiamo un desiderio: che il vincitore divida la sua vincita con chi intorno a lui o lei ha veramente bisogno”, dice la...

Superenalotto - centrato il 6 da record : vinti 209 milioni a Lodi. È caccia al fortunato : Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino di via Cavour 46. La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76....

